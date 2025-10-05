Іспанія

Наставник Реала високо оцінив гру бразильця після дубля у матчі 8-го туру Ла Ліги.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо поділився враженнями від перемоги своєї команди над Вільярреалом з рахунком 3:1 у 8-му турі чемпіонату Іспанії. Фахівець окремо відзначив внесок Вінісіуса Жуніора, який оформив дубль і став одним із головних героїв зустрічі.

"Нам довелося наполегливо працювати заради перемоги. У першому таймі нам не вистачало швидкості в передачах, але коли ми займали необхідні позиції, ми створювали моменти. Це була серйозна та важлива перемога для всіх. Тепер ми рухаємось далі.

Вінісіус провів дуже хорошу гру і відіграв вирішальну роль не лише завдяки першому голу, а й через чисельну перевагу, яку ми через нього створювали. Мені подобається, коли я бачу, як він усміхається та насолоджується грою. Він був близький до хет-трику та до того, щоб закрити цю гру.

Я радий за нього та за команду, бо нам потрібні всі, і ми хотіли завершити цей цикл на мажорній ноті сьогоднішньою перемогою. Він дуже важливий гравець для команди та клубу завдяки своїй здатності створювати чисельну перевагу та труднощі для суперника", — сказав Вінісіус.

