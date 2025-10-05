Іспанія

Український вінгер не зможе допомогти Жироні у матчі 9-го туру Ла Ліги через травму.

Український півзахисник Віктор Циганков не візьме участі в поєдинку 9-го туру чемпіонату Іспанії між Жироною та Барселоною, який відбудеться 18 жовтня о 17:15. Про це повідомив журналіст Хаві Еспіноза.

Окрім Циганкова, у складі Жирони не зможуть зіграти також Тома Лемар, Давид Лопес, Доні ван де Бек, Жоель Рока, Аззедін Унаї та Алехандро Франсе. Відсутність кількох ключових виконавців може стати серйозним випробуванням для команди у важливому каталонському дербі.

Також матч пропустить воротар Владислав Крапивцов, який наразі перебуває у складі збірної України U-20 на чемпіонаті світу в Чилі. Турнір триватиме до 19 жовтня.

Нагадаємо, що Віктор Циганков отримав виклик до національної збірної України на матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти Ісландії та Азербайджану.