Реал Сосьєдад на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з півзахисником Йоном Горрочатегі.

Нова угода з 23-річним іспанцем розрахована до літа 2030 року.

Горрочатегі є вихованцем Сосьєдада, за який він виступає з 15 років, починаючи з академії.

Цього сезону хавбек провів сім матчів, у яких відіграв на полі 518 хвилин.

Після восьми турів Сосьєдад набрав лише п'ять очок і посідає передостаннє, 19 місце в Ла Лізі.