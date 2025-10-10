Іспанія

Реал Ов'єдо на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Луїс Карріон.

Угода з 46-річним іспанським фахівцем розрахована до кінця цього сезону.

На своєму новому місці Карріон змінив раніше звільненого Велько Пуновича.

Для Луїса це друга парафія в Ов'єдо після періоду з вересня 2023 року по червень 2024 року. Тоді він провів із командою 42 матчі — 20 перемог, 11 нічиїх та 11 поразок.

Також Карріон тренував Лас-Пальмас, Картахену, Нумансію, Мелілью та Кордову.

Після восьми турів Реал Ов'єдо набрав шість очок і посідає 17 місце у турнірній таблиці Ла Ліги.