Іспанія

Луїс де ла Фуенте відвідав пресцентр у Лас-Росасі.

Тренер іспанців Луїс Де ла Фуенте почав з поганих новин про дискомфорт Дані Ольмо.

"Він почувався некомфортно і вирішив відмовитися від тренувань. Він пішов на деякі обстеження", – заявив керманич.

Питання Ламіна було першим, про яке тренер розповів. "Мені нічого сказати, поговорім про Грузію. Я вже сказав те, що хотів сказати. Здається, ми говоримо про інші речі, а не про гру проти Грузії, де ми граємо за кваліфікацію на чемпіонат світу. Ми повинні викластися на повну, щоб мати шанс на перемогу. Я вже сказав усе, що потрібно сказати. Ми команда, незалежно від того, хто за нас грає. У мене немає конфліктів ні з Фліком, ні з Барселоною. Я зовсім не відчував себе самотнім. Я весь час відчував підтримку. Я дуже щасливий і вдячний".

Іспанія та її статус фаворита чемпіонату світу. "Я все ще думаю так само, я переконаний. Мої гравці найкращі. Рівень конкуренції високий у всьому світі, але у нас найкращі. Як тільки ми кваліфікуємося, ми думатимемо про чемпіонат світу; нам доведеться боротися, щоб виграти його. Футбол дуже складний, і виграти щось дуже важко".

Лапорт і те, що він може зробити разом з іншими центральними захисниками. "Якщо у мене є вибір, так, мені подобається мати певних гравців. Кубарсі може грати в обох командах, Ле Норманд також... Також важливо мати універсальність. У надзвичайних ситуаціях це дозволяє нам робити ці зміни. Я завжди казав, що чим більше іспанських гравців в Іспанії, тим краще, тому що це найкраща ліга, і ми можемо більше насолоджуватися їхньою грою. Для нас це чудова новина. Лапорт уже показав, що навіть граючи в Аравії, він зберігає найвищий рівень".

Оскільки Ніко та Ламін вже закріпилися за командою, Єремі Піно – третій гравець, але четверте ім'я на фланзі залишається відкритим. "Я не хвилююся; варіантів багато. Ферран також може там грати, як і Хесус Родрігес, Де Фрутос та інші гравці, які є в наших планах. Думаю, я маю привілей, бо можу вибирати між 40 та 50 гравцями. Я можу обрати дві чи три національні збірні. Я хотів би, щоб усі були здорові; це єдине, що мене турбує. Якщо відсутність Дані буде підтверджена, я не знаю, чи викличемо ми когось. Ансу Фаті? Його повернення до іспанського футболу – це гарна новина", — підсумував тренер.

Нагадаємо, Гюйсен через пошкодження залишив табір збірної Іспанії.