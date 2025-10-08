Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Кадрова ротація у "Фурії роха".

Національна збірна Іспанії під час жовтневої міжнародної перерви проведе домашні матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Грузії та Болгарії.

Луїс де ла Фуенте в першочерговій заявці на ці зустрічі викликав захисника мадридського Реала Діна Гюйсена.

Однак по прибуттю гравця до табору "Фурії роха" виявилось, що він страждає від м'язової втоми та не зможе зіграти за збірну Іспанії в наступних двох іграх.

У підсумку футболіст був вимушений відбути назад до розташування "королівського" клубу, де медичний штаб оцінить ступінь проблеми.

Травма наразі визначена як "несерйозна", тому медогляд відбуватиметься впродовж найближчих півтора/двох тижнів.

Замість Гюйсена терміново був викликаний захисник аравійського Ан-Насра Емерік Лапорт.

Гра проти Грузії відбудеться 11 жовтня, проти Болгарії — 14 жовтня.