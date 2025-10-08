Інше

Наставник іспанської збірної поділився своїми думками після гри з Україною.

Головний тренер збірної Іспанії U-20 Пако Гальярдо прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу ЧС-2025 проти України (1:0).

"Я дуже задоволений. Вважаю, що вихід до чвертьфіналу чемпіонату світу – це вже привід для радості, чи не так? У цьому сенсі я щасливий за команду.

Це був досить складний матч, суперник був дуже сильний, і ми знали, що він створить нам чимало труднощів. Недарма ж Україна вийшла з групи з першого місця, і нам довелося грати саме з ними. Тож я радий перемозі та виходу до наступного раунду.

Очевидно, ми підійшли до цього матчу втомленими, адже мали лише два дні відпочинку після гри проти Бразилії, яка вимагала від нас великих зусиль. До того ж був тривалий переліт. Тепер у нас буде ще один день відпочинку перед наступним матчем, і я думаю, що це піде нам на користь. Ми підійдемо до наступної зустрічі з наміром перемогти та продовжити рух далі.

Для нас найважливіше – це наша гра. Я так і кажу хлопцям: наш головний суперник – ми самі. Ми повинні виходити на поле з бажанням перемогти, усвідомлюючи, що граємо на чемпіонаті світу. А хто б не став нашим наступним суперником – ми приймемо це, адже вважаю, що обидві команди дуже сильні. І врешті-решт хай пройде та команда, яка на це заслуговує, а ми будемо готуватися якнайкраще", — наводить слова Гальярдо прес-служба RFEF.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна U-20 — Іспанія U-20.