Захисник U-20 прокоментував поразку та поділився думками про рівень суперника.
Владислав Кисіль, getty images
08 жовтня 2025, 16:44
Захисник юніорської збірної України U-20 Владислав Кисіль прокоментував мінімальну поразку "синьо-жовтих" у матчі проти Іспанії (0:1) на чемпіонаті світу-2025.
"Звісно, ми дуже засмучені, адже хотіли пройти далі, але був важкий матч, і вийшло так. Для мене це був дуже важливий поєдинок, як і, власне, весь чемпіонат світу.
Усе ж таки це мій перший виклик до збірної — і відразу такий високий рівень турніру. Ми знали, що Іспанія буде діяти саме так, і готувалися до цього. Зіграли ми добре, але нам трохи не вистачило попереду, щоб зрівняти рахунок", – зазначив Кисіль.
Нагадаємо, збірна України U-20 завершила виступ на ЧС-2025, поступившись Іспанії в 1/8 фіналу.