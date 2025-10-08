Інше

Захисник U-20 прокоментував поразку та поділився думками про рівень суперника.

Захисник юніорської збірної України U-20 Владислав Кисіль прокоментував мінімальну поразку "синьо-жовтих" у матчі проти Іспанії (0:1) на чемпіонаті світу-2025.

"Звісно, ми дуже засмучені, адже хотіли пройти далі, але був важкий матч, і вийшло так. Для мене це був дуже важливий поєдинок, як і, власне, весь чемпіонат світу.

Усе ж таки це мій перший виклик до збірної — і відразу такий високий рівень турніру. Ми знали, що Іспанія буде діяти саме так, і готувалися до цього. Зіграли ми добре, але нам трохи не вистачило попереду, щоб зрівняти рахунок", – зазначив Кисіль.

Нагадаємо, збірна України U-20 завершила виступ на ЧС-2025, поступившись Іспанії в 1/8 фіналу.