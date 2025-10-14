Іспанія

Нідерландець залишиться з каталонцями до 2029 року.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг провів черговий раунд переговорів із керівництвом клубу щодо продовження співпраці.

За інформацією Mundo Deportivo, сторони досягли згоди про підписання нового трудового договору, який може бути офіційно оформлений до кінця цього тижня.

Новий контракт 28-річного нідерландця буде розрахований до середини 2029 року, а клаусула складе 500 мільйонів євро. Де Йонг виступає за каталонський гранд із літа 2019 року, а чинна угода спливає в червні 2026-го.

Раніше повідомлялося, що Челсі може купити захисника Барселони.