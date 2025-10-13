Англія

Уругваєць може переїхати до Лондону.

Лондонський Челсі наступного літа може оформити трансфер захисника каталонської Барселони Рональда Араухо. Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, "синьо-гранатові" можуть бути змушені продати 26-річного уругвайця з огляду на фінансове становище клубу. Однак це буде залежати від економічного стану каталонців влітку 2026 року.

Зазначається, що Челсі не збирається робити пропозицію Барселоні під час зимового трансферного вікна.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2031 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону Рональд Араухо відіграв за Барселону сім матчів та забив один гол.