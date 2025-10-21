Травма австрійця додає клопоту Хабі Алонсо.
Давід Алаба, Getty Images
21 жовтня 2025, 15:57
Захисник Реала Давід Алаба зазнав травми в матчі проти Хетафе, що відбувся на вихідних.
У австрійця діагностували розтягнення литкового м’яза, через що він пропустить близько тижня, включаючи матчі проти Ювентуса в Лізі чемпіонів і Барселони в Ла Лізі 26 жовтня.
Відсутність Алаби посилює проблеми Реала в обороні. Останнім часом через травми не грали Дані Карвахаль, Трент Александер-Арнольд, Ферлан Менді, Антоніо Рюдігер і Дін Гюйсен.
Однак, Гюйсен, Трент і Карвахаль близькі до повернення, що може полегшити ситуацію для Хабі Алонсо перед важливими поєдинками.
