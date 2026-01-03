Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку іспанської Прімери, який розпочнеться 3 січня о 22:00.

На вболівальників чекає принципове каталонське дербі, де Еспаньйол спробує дати бій лідеру чемпіонату — Барселоні.

Еспаньйол — Барселона

Субота, 3 січня, 22:00, стадіон Естаді-Корнелья-Ель-Прат, Курналя-да-Льобрегат

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Еспаньйол проводить один із найкращих сезонів за останні два десятиліття. Команда Маноло Гонсалеса посідає високу п'яту сходинку та реально претендує на потрапляння до Ліги чемпіонів. "Біло-сині" підходять до дербі на шаленому підйомі, маючи серію з п'яти перемог поспіль, включаючи нещодавній виїзний успіх проти Атлетіка (2:1).

Вдома "папуги" також виглядають переконливо, набравши 19 очок у дев'яти поєдинках. Проте статистика очних зустрічей із сусідами виглядає гнітюче: Еспаньйол не перемагав Барселону в чемпіонаті на рідній арені з далекого 2007 року. Ситуацію ускладнює відсутність Шарля Пікеля, який поїхав на КАН, та травма Рамона Терратса.

Барселона Гансі Фліка завершила 2025 рік у статусі одноосібного лідера, випередивши мадридський Реал на чотири очки. "Синьо-гранатові" демонструють приголомшливу форму, вигравши вісім останніх матчів у Ла Лізі. Головною зброєю гостей залишається атака, яка вже перетнула позначку в 50 забитих м'ячів. Проте в обороні лідер іноді припускається помилок, пропускаючи більше за інших конкурентів із топ-сімки. Хорошою новиною для фанів став вихід із лазарету Педрі, який готовий повернутися до стартового складу. Також до тренувань повернувся Рональд Араухо, хоча його поява з перших хвилин залишається під питанням.

Дербі Барселони завжди вирізняється особливою емоційністю та безкомпромісністю, але цього разу воно має ще й колосальне турнірне значення. Господарі намагатимуться довести, що їхнє перебування у верхній частині таблиці не є випадковістю, тоді як Барселоні потрібно зберегти гандикап перед від'їздом до Саудівської Аравії на Суперкубок Іспанії.

За версією betking на перемогу Барселона можна поставити з коефіцієнтом 1.55, тоді як потенційний успіх Еспаньйол оцінюється показником 5.33. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.75.

Орієнтовні склади

Еспаньйол: Дмитрович — Ель-Гілалі, Калеро, Кабрера, Ромеро — Гонсалес, Еду, Лосано — Долан, Фернандес, Мілла.

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Е. Гарсія, Бальде — Педрі, де Йонг — Ямаль, Фермін, Рафінья — Торрес.

Не зіграють: Терратс, Пікель, Пуадо (Еспаньйол) — Крістенсен, Гаві, Ольмо (Барселона).

Під питанням: немає (Еспаньйол) — Араухо, Педрі (Барселона).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 1:2

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ