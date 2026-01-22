Іспанія

Легендарний форвард пояснив, що свист на трибунах — звична справа у великих клубах.

Легендарний французький нападник Тьєррі Анрі висловив підтримку футболістам Реала, яких освистували власні вболівальники під час матчів на Сантьяго Бернабеу.

"Це траплялося зі мною у Барселоні. У таких клубах тебе судять за те, що ти не робиш, а не за те, що ти зробив", – зазначив Анрі.

Француз додав, що інцидент із Вінісіусом набув зайвого розголосу:



"Уболівальники освистували всіх. Просто з цього роздмухали цілу історію через Вінісіуса. Вони дають вам знати, коли незадоволені. Не має значення, чого ви хочете. Коли вони відчувають незадоволення, вони це показують".

Анрі підкреслив, що тиск у великих клубах — звична справа:



"У великих командах постійно відчуваєш очікування. Іноді ти робиш все правильно, а фанати все одно незадоволені. Це складно, але це частина професійного життя. Головне – продовжувати працювати та показувати свої якості на полі, незважаючи на шум із трибун".

Нагадаємо, нещодавно перед матчем Реал — Леванте вболівальники жорстко освистали Вінісіуса та Беллінгема.