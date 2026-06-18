Іспанія

Мадридський клуб вважає французького півзахисника недоторканним і готує оновлену угоду після завершення світової першості.

Півзахисник Орельєн Чуамені з великою ймовірністю продовжить виступати за Реал.

За даними журналіста Мігеля Серрано, мадридський клуб має намір розпочати переговори про продовження контракту з французом після завершення чемпіонату світу. "Вершкові" вважають хавбека недоторканним футболістом, тому не збираються розглядати пропозиції щодо його трансферу цього літа.

Орельєн Чуамені перейшов до табору мадридців із Монако у 2022 році за 80 мільйонів євро. Його чинний контракт розрахований до 30 червня 2028 року.

У сезоні-2025/26 півзахисник провів за Реал 49 матчів в усіх турнірах, у яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Себальйос покине Реал Мадрид вільним агентом.