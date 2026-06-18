Мадридський клуб вважає французького півзахисника недоторканним і готує оновлену угоду після завершення світової першості.
Орельєн Чуамені, Getty Images
18 червня 2026, 14:23
Півзахисник Орельєн Чуамені з великою ймовірністю продовжить виступати за Реал.
За даними журналіста Мігеля Серрано, мадридський клуб має намір розпочати переговори про продовження контракту з французом після завершення чемпіонату світу. "Вершкові" вважають хавбека недоторканним футболістом, тому не збираються розглядати пропозиції щодо його трансферу цього літа.
Орельєн Чуамені перейшов до табору мадридців із Монако у 2022 році за 80 мільйонів євро. Його чинний контракт розрахований до 30 червня 2028 року.
У сезоні-2025/26 півзахисник провів за Реал 49 матчів в усіх турнірах, у яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Себальйос покине Реал Мадрид вільним агентом.