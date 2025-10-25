Рейтинг букмекерів

Букмекери оцінили перспективи українського захисника.

Ілля Забарний провів невдалий матч проти Баєра в Лізі чемпіонів й дехто вважає, що це може відобразитися на його майбутньому в складі парижан. Пропонуємо вашій увазі думку букмекерів з приводу того, що очікувати від українського захисника в цьому сезоні.

На те, що Ілля Забарний зіграє 29+ матчів у Лізі 1 пропонується коефіцієнт 1.7. Водночас на те, що захисник заб'є хоча б два голи можна поставити з котируванням 1.28. Зазначимо, що свій перший гол Забарний вже забив. На те, що у Лізі 1 він відзначиться трьома і більше голами пропонується коефіцієнт 2.2.

Також букмекери оцінили шанси Забарного зробити гольові передачі. На те, що Ілля зробить хоча б два асисти доступне котирування 2.8.

Поки що Забарний не отримував жовті картки у Лізі 1. Втім, на те, що в цьому сезоні це станеться хоча б чотири рази пропонується коефіцієнт 1.85. Ще один показник зі знаком мінус — автоголи. На те, що Забарному вдасться вразити власні ворота можна поставити з коефіцієнтом 10.

