Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник збірної Бразилії переконаний, що його команда була ближчою до успіху в матчі проти Норвегії, попри виліт із ЧС-2026.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті прокоментував поразку від Норвегії з рахунком 1:2 у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Італійський фахівець визнав розчарування результатом, але наголосив, що його команда продемонструвала якісну гру.

"Звісно, ми всі глибоко засмучені. Думаю, до цього моменту ми провели не надто хороший чемпіонат світу, але сьогодні, вважаю, ми заслуговували на перемогу.

Коли трапляється такий момент, потрібно сприймати поразку як початок нової пригоди. Ми повинні й надалі прогресувати, шукати нові ідеї. Ця поразка – не кінець, а початок нового циклу.

Думаю, загалом гра складалася добре. У нас було багато моментів у першому таймі та в другому, коли рахунок був 0:0. Потім були зроблені заміни, щоб додати свіжості та глибини й спробувати виграти матч", — сказав Анчелотті.

У 1/4 фіналу Норвегія зіграє з Англією.