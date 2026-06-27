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Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026 у США національна команда Колумбії зустрінеться зі збірною Португалії.

Поєдинок відбудеться в неділю, 28 червня, на Маямі Стедіум. Початок — о 02:30 за київським часом.

Експерти GGBET дають такий прогноз: перемога Португалії — 1.88, успіх Колумбії — 4.10, нічия — 3.93. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють", представлений показником 1.95. Гравці колумбійської збірної відзначилися бодай одним голом у дев'яти з десяти останніх матчів, тоді як виконавці португальської — у восьми. Турнірне значення майбутньої очної зустрічі змусить їх рухатися вперед і хоча б раз порадувати своїх уболівальників результативним ударом.

Коефіцієнтом 2.15 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кріштіану Роналду. Лідер португальців оформив дубль у матчі проти Узбекистану й досягнув позначки в десять голів на ЧС. Капітан збірної Португалії має допомогти їй фінішувати першою в групі, ще раз узявши гру на себе бодай в одному епізоді майбутнього протистояння.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Португалія заб'є в першому таймі". На нього можна поставити з показником 1.85. П'ять із семи останніх пропущених колумбійцями голів прийшлися саме на перші тайми, тоді як португальці не відзначилися результативним ударом тільки в одній із п'яти попередніх стартових 45-хвилинок.

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