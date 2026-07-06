Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку плейоф чемпіонату світу-2026, який відбудеться 6 липня, розпочавшись о 22:00.

У рамках 1/8 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026 зустрінуться збірні Португалії та Іспанії.

[*] — положення в рейтингу національних команд ФІФА

ПОНЕДІЛОК, 6 ЛИПНЯ, 22:00 ▪️ ДАЛЛАС СТЕДІУМ, США ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР (АНГЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

На шляху до сьогоднішньої євродуелі підопічні Роберто Мартінеса у вольовому стилі впоралися з іншим представником УЄФА, а саме Хорватією. На взяття воріт у виконанні хорватів португальці відповіли дебютним у матчах на вибування з ЧС голом Кріштіану Роналду й пізнім результативним ударом Гонсалу Рамуша.

Португалія вже 20 років не перемагала в двох поспіль поєдинках плейоф мундіалю. Тільки одна звитяга над іспанцями в 12-ти офіційних очних зустрічах (+6Н, 5П) теж навряд чи додає португальцям упевненості. Тим не менш, у червні 2025 року саме Португалія завдали їм поразки в серії пенальті фінальному протистоянні Ліги націй-2024/25.

В основний же й додатковий час Іспанія не програє з березня 2024-го (25В, 9Н). Уникнувши невдачі й у матчі проти португальців, іспанці повторять свою рекордну безпрограшну серію (35, лютий 2007 — червень 2009). На чолі з Луїсом де ла Фуенте вони здобули десять перемог на ЧЄ й ЧС при одній нічиїй, пропустивши лише чотири гола (23 забитих).

До сьогоднішнього поєдинку іспанці підходять на тлі звитяги над Австрією. Більше одного гола в матчі плейоф чемпіонату світу вони забили вперше з 1994 року. З огляду на ефективність атаки й надійність оборони Іспанії очікуємо, що їй вдасться зробити ще один крок до реабілітації після трьох поспіль невдалих виступів на мундіалях.

👑 betking пропонує поставити на перемогу Іспанії з коефіцієнтом 1.90, тоді як імовірність успіху збірної Португалії оцінюється в 4.00. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 3.80.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПОРТУГАЛІЯ: Кошта — Канселу, Діаш, Вейга, Мендеш — Ж. Невеш, Вітінья — Нету, Фернандеш, Леан — Роналду

ІСПАНІЯ: Сімон — Порро, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Педрі, Родрі — Ямаль, Ольмо, Баена — Оярсабаль

🏆 СІТКА ТУРНІРУ

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📊 ПОТОЧНА ФОРМА

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