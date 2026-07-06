Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, який пройде 7 липня та розпочнеться о 03:00.

Збірна США, яка прагне вперше з 2002 року вийти до чвертьфіналу чемпіонату світу, зіграє проти національної команди Бельгії на стадіоні Люмен Філд у Сіетлі.

США — БЕЛЬГІЯ

ВІВТОРОК, 7 ЛИПНЯ, 03:00 ▪️ ЛЮМЕН ФІЛД, СІЕТЛ, США ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АДХАМ МАХАДМЕХ (ЙОРДАНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Найкращий результат збірної США на чемпіонаті світу був показаний у 1930 році, коли вони посіли третє місце, але з того часу національній команді жодного разу не вдавалося пройти далі чвертьфіналу.

У 2002 році американці вийшли до чвертьфіналу, але на трьох останніх своїх турнірах (2010, 2014, 2022) вони вибували на стадії 1/8 фіналу.

Команда Маурісіо Почеттіно очолила групу із шістьма очками та забезпечила собі місце в 1/16 фіналу, де їй вдалося впевнено і без особливих проблем обіграти Боснію і Герцеговину (2:0).

Також варто зазначити, що США повинна була вийти на матч без Фоларіна Балогуна, дискваліфікованого у поєдинку проти боснійців, але у неділю, ФІФА скасувала червону картку гравця и він зможе зіграти проти Бельгії. Балогун тричі забивав на ЧС-2026 і його відсутність стала б великою втратою для "янкі".

У якості нагороди за можливу перемогу над Бельгією, США можуть отримати можливість зіграти у чвертьфіналі проти Португалії чи Іспанії.

Фактично, Бельгія виграла шість із семи попередніх зустрічей між цими двома командами, а єдина перемога США була здобута якраз на пам'ятному ЧС-1930. Остання зустріч між ними відбулася у березні 2026 року, і "червоні дияволи" здобули розгромну перемогу (5:2), забезпечивши собі шосту перемогу поспіль над "янкі".

Бельгія також посіла перше місце в групі, набравши п'ять очок і забезпечила собі місце в 1/16 фіналу, після чого мала взяти участь у захоплюючому матчі з Сенегалом.

Команда Руді Гарсії програвала Сенегалу у два м'ячі за п'ять хвилин до кінця, але потім ветерани Ромелу Лукаку та Юрі Тілеманс зрівняли рахунок. Після цього було драматична кінцівка: Тілеманс реалізував пенальті на 120 хвилині та вивів "червоних дияволів" вперед з рахунком 3:2.

Бельгійці посіли третє місце на чемпіонаті світу 2018 року, але чотири роки тому у Катарі вибули з турніру на груповому етапі, що стало великим розчаруванням.

Враховуючи вражаючі результати зустрічей проти США, Бельгія, безумовно, розраховує на перемогу, але у "зоряно-смугастих", звичайно ж, буде перевага домашнього поля та власних вболівальників, перед якими казка може продовжитися.

👑 betking пропонує поставити на перемогу США в основний час з коефіцієнтом 2.71, а ймовірний успіх Бельгії оцінюється в 2.60. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 3.50. На прохід американців дається коефіцієнт 1.95, а бельгійців — 1.85.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

США: Фріз — Робінсон, Річардс, Рім, Фрімен — Тілльман, Адамс — Пулішич, Маккенні, Дест — Балогун.

БЕЛЬГІЯ: Куртуа — Де Кейпер, Теат, Мехеле, Кастань — Ванакен, Тілеманс — Троссар, Де Брюйне, Доку — Лукаку.

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:1

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