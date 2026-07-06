Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Норвегії назвав перемогу над бразильцями заслуженою та відзначив тактичну дисципліну своєї команди.

Головний тренер збірної Норвегії Столе Сольбаккен поділився враженнями після перемоги над Бразилією з рахунком 2:1 у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Наставник зізнався, що поєдинок вийшов надзвичайно напруженим, а успіх міг дістатися будь-якій зі сторін.

"Думаю, кожен, хто є громадянином Норвегії, сьогодні може насолодитися цим вечором. Це був справжній трилер. Гра могла завершитися на користь будь-якої з команд. Але ми провели дуже грамотний з тактичної точки зору матч.

У нас було кілька втрат м’яча, які могли дорого нам обійтися. Але загалом усе склалося на нашу користь, і ми повинні надзвичайно пишатися цим", — сказав тренер.

Після сенсаційної перемоги над Бразилією збірна Норвегії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026, де зустрінеться зі збірною Англії.