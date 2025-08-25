Туреччина

Українець не хоче залишати Мадрид.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін відмовився від трансферу в стамбульський Фенербахче. Про це повідомляє турецьке видання Fotomac.

За інформацією джерела, "канарки" зробили пропозицію щодо трансферу 26-річного голкіпера, яка влаштовувала керівництво Реала, однак сам українець не погодився на перехід до команди Моурінью та відмовився вести перемовини з турецьким клубом.

Зазначається, що Лунін хоче залишитися в Реалі при будь-яких обставинах та продовжувати конкурувати з Тібо Куртуа.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2030 року.

У сезоні 2024/25 Андрій Лунін провів 14 матчів за мадридців, 6 з яких завершив "на нуль", пропустивши загалом 19 м’ячів.