Туреччина

Беньямін Бушуарі став партнером по команді одразу кількох українців.

Трабзонспор на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Сент-Етьєна Беньяміном Бушуарі.

Угода з футболістом розрахована до літа 2028 року із зарплатою у розмірі одного мільйона євро. Також у контракт включено опцію продовження ще на один сезон з підвищенням окладу до 1,2 млн євро.

Сума трансферу 23-річного марокканця становила близько чотирьох мільйонів євро — її буде виплачено трьома частинами. Також французи отримають 15% від майбутнього продажу гравця.

Минулого сезону Бушуарі провів 26 матчів, у яких забив один гол.

Нагадаємо, у складі Трабзонспору виступають кілька українців – Арсеній Батагов, Данило Сікан та Олександр Зубков.