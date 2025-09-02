Німецький голкіпер може залишити табір "містян".
Штефан Ортега, Getty Images
02 вересня 2025, 23:39
Трабзонспор виявив зацікавленість у підписанні воротаря Манчестер Сіті Штефана Ортеги.
Як повідомляє журналіст Sky Флоріан Плеттенберг, клуб із Трабзона вивчає можливість трансферу німецького голкіпера.
Наразі офіційної пропозиції від турецької команди не надходило, але 32-річний Ортега розглядає такий варіант продовження кар’єри.
Серед інших кандидатів на позицію воротаря Трабзонспора розглядається також Деніз Ерташ із Коньяспора.