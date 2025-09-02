Туреччина

Німецький голкіпер може залишити табір "містян".

Трабзонспор виявив зацікавленість у підписанні воротаря Манчестер Сіті Штефана Ортеги.

Як повідомляє журналіст Sky Флоріан Плеттенберг, клуб із Трабзона вивчає можливість трансферу німецького голкіпера.

Наразі офіційної пропозиції від турецької команди не надходило, але 32-річний Ортега розглядає такий варіант продовження кар’єри.

Серед інших кандидатів на позицію воротаря Трабзонспора розглядається також Деніз Ерташ із Коньяспора.