Туреччина

Алжирський опорник може опинитися в чемпіонаті Туреччини.

Трабзонспор намагається переконати опорного півзахисника Ісмаеля Беннасера залишити Мілан, передає Ніколо Скіра.

Раніше журналіст повідомляв, що "россонері" вже дали зелене світло на оренду 27-річного алжирця, тоді як сам гравець пропозицію поки що не прийняв. Трансферне вікно в Туреччині закриється 12 вересня.

Трабзонспор готовий покривати зарплату Беннасера. Контракт Ісмаеля з Міланом розраховано до кінця червня 2027 року.

У серпні 2019-го міланський гранд виклав за опорника 17,2 млн євро Емполі. У лютому 2025 року гравця за 1 млн орендував Марсель. На рахунку Беннасера два асисти в 12 матчах Ліги 1-2024/25. У восьми поєдинках за Мілан у всіх турнірах минулого сезону Ісмаель відзначився однією гольовою передачею.

Головний тренер "россонері" Массіміліано Аллегрі не розраховує на алжирця.