Туреччина

Голкіпер готовий приєднатися до команди з трьома українськими футболістами.

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана близький до переходу в Трабзонспор, у складі якого вже виступають троє українських футболістів.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. За його інформацією, всі контракти з боку гравця вже підписано, і тепер сторони чекають на фінальне схвалення з боку турецького клубу. Очікується, що переїзд відбудеться наступного тижня.

"Угода з оренди завершена. Без можливості викупу або плати за оренду", – уточнив Романо.

Варто відзначити, що в орендній угоді не передбачено права викупу, тож після завершення сезону камерунський голкіпер повернеться в Манчестер.

У поточному сезоні Онана провів лише один матч за Юнайтед — у Кубку англійської ліги, де пропустив два голи.