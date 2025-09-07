Голкіпер готовий приєднатися до команди з трьома українськими футболістами.
Андре Онана, getty images
07 вересня 2025, 20:20
Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана близький до переходу в Трабзонспор, у складі якого вже виступають троє українських футболістів.
Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. За його інформацією, всі контракти з боку гравця вже підписано, і тепер сторони чекають на фінальне схвалення з боку турецького клубу. Очікується, що переїзд відбудеться наступного тижня.
"Угода з оренди завершена. Без можливості викупу або плати за оренду", – уточнив Романо.
Варто відзначити, що в орендній угоді не передбачено права викупу, тож після завершення сезону камерунський голкіпер повернеться в Манчестер.
У поточному сезоні Онана провів лише один матч за Юнайтед — у Кубку англійської ліги, де пропустив два голи.