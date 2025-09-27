Україна

Наставник Оболоні пояснив ротацію складу та підтримав дебютанта воротаря після першого матчу за основу.

Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко прокоментував нульову нічию проти Зорі в матчі УПЛ. Наставник привітав суперника з результатом і відзначив обидві команди за якісну гру.

"Результат, думаю, закономірний. Вітаю Зорю з цим заліковим балом. Дуже непогана команда, дуже якісні гравці. Але і в нас хороші футболісти", — сказав Антоненко.

Антоненко похвалив молодого воротаря Вадима Сташківа, який провів свій перший матч за основу:

"Хочемо привітати Сташківа. Він давно працює з нами, багато працює. Сьогодні, перед самою грою, ми вирішили довіритися йому — і не пошкодували. Провів дуже впевнений матч. Ми його підтримали, сказали, що помилки трапляються, але головне — не засмучуватись і діяти впевнено. Він зробив усе, як ми просили — дякуємо йому за це".

Наставник Оболоні пояснив, чому в стартовому складі з’явилися нові обличчя:

"У нас на кожну позицію є гравці, які можуть якісно відіграти. Дехто вже трохи втомився, тому вирішили освіжити склад. Це дало нам новий поштовх".

Також Антоненко розповів про стан основного воротаря Назарія Федорівського:

"Назар не надовго вибув. Отримав удар у матчі з Карпатами — травма плечового суглоба. З лікарем вирішили дати йому відпочити. Але нічого страшного — у нас є інші воротарі, які спокійно можуть замінити і Назара, і Дениса".