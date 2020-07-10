Лига Европы

Система видеоповторов будет работать только со стадии плей-офф с 1/16.

Поединки группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021 будут проходить без использования системы VAR.

"В свете текущей неопределенности, вызванной эпидемиологическим кризисом, который может отразиться на эксплуатационных возможностях, а также учитывая, что для работы системы VAR требуется дополнительный персонал, что, в свою очередь, может повлиять на Протокол УЕФА о возвращении футбола, исполком решил отложить внедрение VAR на групповом этапе Лиги Европы до сезона 2021/22", — гласит заявление на сайте организации.

Отметим, что система VAR по-прежнему будет использоваться во всех поединках стадии плей-офф с 1/16.