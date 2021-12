В заключительном туре группового этапа Лиги Европы Наполи обыграл Лестер на своем поле (3:2).

Дубль в матче на свой счет записал Элиф Элмас, что в конечном итоге помогло ему стать лучшим игроком недели во втором по значимости турнире Европы.

Eljif Elmas = Player of the Week winner! 🏅



Agree with the order? 🤷