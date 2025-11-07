Ліга конференцій

Перемога над Зрінські з рахунком 6:0 стала черговою знаковою сторінкою у європейській статистиці київського клубу.

Київське Динамо у матчі Ліги конференцій здобуло розгромну перемогу над боснійським Зрінські з рахунком 6:0. Цей результат увійшов до історії: це лише п’ятий випадок, коли команда забила шість або більше голів у поєдинку єврокубків.

Раніше подібне траплялося:

2025 — Ліга конференцій: Динамо – Зрінські – 6:0

2024 — Ліга чемпіонів: Динамо – Партизан – 6:2

2016 — Ліга чемпіонів: Динамо – Бешикташ – 6:0

1998 — Ліга чемпіонів: Динамо – Баррі Таун – 8:0

1965 — Кубок володарів кубків: Колрейн – Динамо – 1:6

