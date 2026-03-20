Сельта пройшла Ліон.
Клаудіо Хіральдес, getty images
20 березня 2026, 16:17
Головний тренер іспанської Сельти Клаудіо Хіральдес висловився після перемоги над французьким Ліоном (2:0) в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.
"Ми знаємо, як важко вийти до чвертьфіналу Ліги Європи. Ми насолоджуємося моментом – у цьому краса футболу, він об'єднує людей. Ми пишаємося тим, що робимо всіх у клубі щасливими.
Хаві Руеда та Ферран Жутгла дуже добре зіграли та зробили величезну різницю. У нас були деякі сумніви щодо того, чи випустити Жутгла в стартовому складі, але через відсутність Борхи Іглесіаса наші можливості ближче до кінця матчу були обмежені.
Це момент, яким варто насолоджуватися. Нам не слід надто багато думати про Фрайбург – ми повинні цінувати сьогодення. За таких обставин нелегко досягти цього етапу. Ми страждали в попередніх сезонах, і тепер час насолоджуватися цим", — заявив Хіральдес.
Перший матч між Фрайбургом та Сельтою заплановано на 9 квітня, о 22:00 за київським часом.