Луганчане проявляет интерес к украинскому легионеру.
ЕГОР НАЗАРИНА, ФОТО ФК КАРПАТЫ
24 июля 2020, 11:12
Полузащитник Антверпена Егор Назарина попал в сферу интересов Зари, сообщает Het Laatste Nieuws.
Луганчане хотят арендовать центрального хавбека и готовы начать переговоры с бельгийским клубом.
Назарина перешел Антверпен в январе 2018-го из Днепра. В этом сезоне 23-летний игрок выступал на правах аренды в Карпатах, где провел 16 поединков в футболке "львов", отличившись пятью голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Заря оформила переход защитника Вардара Жуниора Родригеса.