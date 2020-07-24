Украина

Луганчане проявляет интерес к украинскому легионеру.

Полузащитник Антверпена Егор Назарина попал в сферу интересов Зари, сообщает Het Laatste Nieuws.

Луганчане хотят арендовать центрального хавбека и готовы начать переговоры с бельгийским клубом.

Назарина перешел Антверпен в январе 2018-го из Днепра. В этом сезоне 23-летний игрок выступал на правах аренды в Карпатах, где провел 16 поединков в футболке "львов", отличившись пятью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Заря оформила переход защитника Вардара Жуниора Родригеса.