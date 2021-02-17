Украина

В стране будет введен адаптивный карантин.

Кабинет министров Украины принял решение ввести адаптивный карантин, который начнет действовать с 24 февраля, а смягчение, касающееся футбола — с 18-го.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что зрителям разрешат посещать матчи командных видов спорта, но заполненность мест может быть до 50%, об этом сообщает Hromadske.

Таким образом, болельщиков, вероятно, пустят на трибуны уже с завтрашнего дня, а также поединки очередного тура УПЛ уже могут пройти со зрителями.

Помимо адаптивного карантина, правительство продлило действие общенационального карантина до 30 апреля.

Напомним, что завтрашний матч 1/16 финала Лиги Европы между Динамо Киев и Брюгге перенесен на 17:00 в связи с морозами в столице Украины.

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