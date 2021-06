Украина

Президент УАФ рассказал о плане действий, чтобы узаконить лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава".

Андрей Павелко решил созвать заседание исполкома УАФ, чтобы проголосовать за принятие лозунгов "Слава Украине" и "Героям Слава" законными футбольными символами страные.

"Футбольные символы Украины, давно признаны всеми нашими болельщикам и футбольной общественностью в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства. Поэтому выступил с инициативой оперативно созвать онлайн заседание исполкома УАФ.

Мы занимаем четкую позицию, которая олицетворяет глубокую синергию Украинской ассоциации футбола, миллионов наших болельщиков и футболистов сборной. Такая позиция станет ответом на многочисленные комментарии, звонки и голоса поддержки в адрес УАФ и Андрея Шевченко, которые мы получаем после презентации новой формы сборной с картой Украины и лозунгами "Слава Украине!", "Героям слава!".

Завтра на рассмотрение и голосование членов исполкома УАФ предложил вынести несколько вопросов:

- об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины — лозунгов "Слава Украине" и "Героям Слава";

- об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины (с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН, с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей).

Спасибо всем нашим болельщикам за сумасшедшую поддержку УАФ и нового дизайна формы национальной сборной. Благодарю вас за неравнодушие, за ваши откровенные публичные позиции и такую ​​искреннюю реакцию на сегодняшние события.

На самом деле, пытаясь убрать с футболок наших игроков два напечатанных внутри слова, наши "друзья" способствовали тому, что сегодня все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!

Убежден, что рычаги влияния тех, кому не нравятся целостность и патриотизм спортивной украинской нации, дали роковую трещину и доказали их неэффективность. И, при любых, обстоятельств, лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава" не могут никуда исчезнуть, потому что нет такой силы, которая способна искоренить эти слова из сознания украинском или затмить их невероятную энергетику.

Это увидел и почувствовал весь мир!

Слава Украине! ГЕРОЯМ СЛАВА!

P.S. Завтра в 10:30 продолжим переговоры с УЕФА", — написал Андрей Павелко в своем Facebook-аккаунте.

Напомним, что ранее УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава", хотя изначально одобрил экипировку.