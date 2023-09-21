Україна

Перші два рядки займають чемпіонати Саудівської Аравії.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES на своєму сайті опублікував рейтинг тривалості матчів у чемпіонатах всього світу.

В окремих лігах через календар зараховувалися ігри з минулого сезону, але за основу намагалися брати матчі нинішньої кампанії.

У цьому списку є українська Прем'єр-ліга, яка займає 68 місце — в середньому матч УПЛ триває 97 хвилин (статистика по 43 матчах).

Лідирує в даному рейтингу перша ліга Саудівської Аравії – 106:52 хвилин (45 ігор), а за нею йдуть найвища ліга тієї ж країни – 106:02 хвилин (45) та найвища ліга Катару – 105:40 (18).

Раніше повідомлялося, що Ванат та Вернидуб — найкращі гравець та тренер 7 туру УПЛ.