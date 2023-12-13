Україна

Міністерства продовжують працювати над можливістю відкриття спортивних заходів.

Порядок безпекових заходів, відповідно до яких вболівальники зможуть повернутися на трибуни, вже розроблено, повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту.

Місця, де проходитимуть матчі, матимуть заздалегідь перевіряти. Будуть сформовані робочі групи (у складі представників спортивної федерації, спортивної споруди, де відбувається змагання, влади і силових структур), які оглядатимуть укриття.

Також зазначається, що захисні споруди мають вміщати всіх учасників змагань і знаходитися у межах 500 метрів від місця їхнього проведення. Повинні бути враховані умови пересування людей з інвалідністю.

Керівництво стадіону має розробити план дій на випадок оголошення повітряної тривоги. У ньому будуть викладені поетапні дії та заходи, яких слід вжити.

Нагадаємо, раніше очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний заявив, що повернення вболівальників допоможе стадіонам та клубам знову бути фінансово спроможними.