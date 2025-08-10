Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та Олександрія.

Київська Оболонь та Олександрія зіграють у другому турі української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.

Олександр Антоненко, після нічиєї проти харківського Металіста 1925 (0:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Кирило Нестеренко, на тлі поразки від Кудрівки (1:3), використав із перших хвилин Беїратче в центрі оборони, тоді як Шостак гратиме в центрі поля, а Жота та Амарал розташуються в атаці.

Оболонь: Марченко — Суханов, Приймак, Курко, Дубко, Шевченко — Слободян, Чех, Кулаковський — Устименко, Бичек.

Запасні: Федорівський, Сташків, Блізніченко, Коріх, Ломницький, Лящук, Мединський, Нестеренко, Прокопенко, Семенов, Чорний, Черненко.



Олександрія: Шевченко — Скорко, Беїратче, Боль, Ндіка — Булеца, Шостак, Мишньов — Жота, Амарал, Цара.