Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 15 серпня 2025 року.

Завершилася 1269 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- В ці години проходить зустріч президента США Дональда Трампа та глави РФ Володимира Путіна в місті Анкоридж на Алясці.

- Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ разом з іншими частинами Сил оборони атакували морський порт Оля в Астраханській області РФ. За даними Генштабу, було уражено судно «Порт Оля 4», завантажене компонентами до БпЛА типу Shahed та боєприпасами з Ірану. Результати ураження уточнюються.

- Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та глави рф володимира путіна в Анкориджі на Алясці відбувся мітинг на підтримку України.

Учасники мітингу тримали у руках прапори України, а також таблички з написами англійською мовою: «Аляска підтримує Україну», «Росіє, іди з України» та «Путін — воєнний злочинець».

- Бійці корпусу Національної гвардії «Азов» разом із суміжними підрозділами зачистили шість населених пунктів на Покровському напрямку: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь. Раніше в Генеральному штабі ЗСУ розповідали, що у деякі із цих сіл поблизу Добропілля проникли російські диверсанти.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Загалом, від початку цієї доби відбулося 97 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах двох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 133 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 1 568 дронів-камікадзе та здійснили близько 4 000 обстрілів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 32 керовані авіабомби, а також здійснив 165 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. Одне бойове зіткнення продовжується до цього часу.

На Куп’янському напрямку агресор двічі намагався йти вперед у районах населених пунктів Петропавлівка та Загризове. Українські захисники успішно зупинили ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники вісім разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Ямпіль, Григорівка. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили п’ять атак окупаційних військ поблизу Григорівки, Серебрянки, Федорівки, Переїзного та в напрямку Сіверська. Дотепер не вщухає одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили атаку противника в районі Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів штурмували позиції українських підрозділів поблизу Плещіївки, Степанівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 35 разів намагався просуватися уперед у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Федорівка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Дотепер тривають два бойові зіткнення.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 172 окупанти, з них 132 – безповоротно. Також знищено сім автомобілів, чотири мотоцикли, 106 безпілотних літальних апаратів та два пункти управління безпілотними літальними апаратами.

На Новопавлівському напрямку ворог дванадцять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Маліївка, Запорізьке, Ольгівка. Два бойові зіткнення продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському напрямку окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили п’ять атак окупантів у бік Приморського, Антонівського моста та острова Білогрудий.

Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно нищать ворога.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Отримую доповіді від нашої розвідки, від дипломатів про підготовку зустрічі на Алясці, про те, із чим їде Путін. Отримуємо також доповіді з регіонів України після російських ударів. Суми – російський удар по центральному ринку. Дніпровщина – удари по містах і підприємствах. Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина – свідомі російські удари. Війна триває. Триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну. У день перемовин вони теж убивають. І це багато говорить. Напередодні ми обговорили зі Сполученими Штатами Америки, із європейцями, що дійсно може спрацювати. Усім потрібне чесне закінчення війни. Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну. Сподіваємося на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати – росіяни зважають на американську силу. Саме на силу".

Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!