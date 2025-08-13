🔸 Окупанти вдарили касетами по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ. Серед українських військових є загиблий та 11 поранених.
🔸 Зеленський доручив уряду та військовому командуванню опрацювати можливість спрощення перетину держкордону для українців до 22 років.
🔸 Україна однією з перших у світі розпочала тестування Starlink Direct to Cell — технології, що перетворює звичайний смартфон на супутниковий термінал.
🔸 Дрони знову атакували об'єкти на росії. Так, БпЛА атакували підприємство з виробництва синтетичного сапфіру та гелієвий завод. А також — логістичний хаб, де зберігаються готові «шахеди» та компоненти до них.
🔸 Зеленський оголосив орієнтовні втрати України та рф у війні за добу. За його словами, нині співвідношення приблизно 1 до 3. Так, за 11 серпня російська армія втратила 968 військових, а Сили оборони — 340.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Загалом, від початку цієї доби відбулося 133 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Російські загарбники завдали одного ракетного удару чотирма ракетами та 67 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1 528 дронів-камікадзе та здійснили 3 637 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув чотирнадцять керованих бомб, здійснив 178 обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив три наступальні дії у районі населеного пункту Кам’янка.
На Куп’янському напрямку агресор атакував поблизу Кіндрашівки, Московки та Куп’янська — українські захисники зупинили п’ять ворожих спроб просунутися вперед.
На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони у районах Греківки, Мирного, Зарічного, Карпівки, Торського, Діброви та в напрямку Шандриголового й Серебрянки. Три боєзіткнення не вщухають дотепер.
На Сіверському напрямку наші захисники відбили вісім штурмів окупаційних військ у районах Григорівки та Виїмки.
На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників в районах Олександро-Шультиного та Ступочок. Сили оборони успішно відбили обидві атаки загарбників.
Чотири рази росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Неліпівки, Щербинівки та Яблунівки.
На Покровському напрямку від початку цієї доби противник атакував в районах Попового Яру, Володимирівки, Колодязів, Никанорівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, а також у напрямку Родинського та Променя. Наші захисники зупинили 33 штурмові дії противника, ще два боєзіткнення тривають.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 167 окупантів, з них 116 — безповоротно. Українські воїни знищили дві бойові броньовані машини, 85 безпілотних літальних апаратів, шість автомобілів, дві антени безпілотних літальних апаратів та два пункти управління безпілотних літальних апаратів противника.
На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах Дачного, Новоукраїнки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Воскресенки та Андріївки-Клевцового. Наразі тривають чотири боєзіткнення.
На Гуляйпільському напрямку ворог наступав у напрямку Полтавки, завдав авіаційного удару по району населеного пункту Білогір'я.
На Оріхівському напрямку українські воїни відбили дві штурмові дії ворога у районі Кам’янського. Населені пункти Степногірськ та Плавні зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.
На Придніпровському напрямку ворог шість разів атакував у бік позицій наших захисників. Водночас противник завдав авіаудару по Одрадокам’янці.
Сьогодні варто відзначити воїнів 39-ї окремої бригади берегової оборони, які завдають ворогу найбільших втрат у живій силі та техніці.
Слава українським захисникам та захисницям! Слава Україні!
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Бажаю здоровʼя, шановні українці!
Коротко про сьогодні. Продовжуємо комунікацію з партнерами – заради спільних позицій, заради сильних позицій. Говорив із Президентом Ердоганом, хороша була у нас розмова – як завжди, дуже правильні акценти. Я дякую за підтримку нашої незалежності, нашої територіальної цілісності, наших людей. Головне – за підтримку позиції, що мир може бути сталим тільки за участю України в підготовці відповідних рішень. Також я хочу відзначити участь Туреччини в нашій коаліції охочих – це важливо, і ми розраховуємо на активну участь Туреччини в наближенні реального миру, наближенні реальної безпеки.
Говорив також із Президентом Румунії та Прем'єр-міністром Нідерландів. Є принципова позиція європейських лідерів – чітка заява Євросоюзу, 26 країн, усі з нами – у дипломатичній роботі, у принципових позиціях. Зрозуміло, хто двадцять сьомий і хто завжди проти всього, просто щоб бути особливим «проти». Втім, контактуємо з усіма, наші аргументи наводимо абсолютно всім. Завтра продовжимо роботу зі Сполученими Штатами Америки та з європейськими колегами. Говорив також сьогодні ж з еміром Катару – я подякував за допомогу у звільненні наших дітей, які були викрадені росією. Надзвичайні посередницькі зусилля – сотні дітей вдалося повернути. Поінформував про всі наші розмови з партнерами, про можливі кроки.
Провів сьогодні також нараду з нашою дипломатичною командою: Офіс, Міністерство закордонних справ. Ми готуємо певні кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів. Хочу окремо відзначити наші домовленості з Нідерландами – це один з лідерів підтримки для України в Європі, і ми готуємо ще речі, які посилять нас. Зокрема це стосується дронів.
Були сьогодні доповіді наших військових. Фронт, і особливо Добропілля, Покровський напрямок. Зроблені там кроки, щоб виправити ситуацію, і я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупанта. Позиції на Харківщині, позиції на Запоріжжі, позиції на Сумщині – всюди стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно.
І ще одне. Була нарада з урядовцями. Прем'єр-міністр, міністр фінансів, міністр освіти. Я доручив зробити кілька кроків, які можуть підтримати наших людей. Підтримати та забезпечити молодим українцям реально більше можливостей бути тут, бути в Україні, навчатись тут, будувати своє майбутнє тут – попри все. Ми будемо збільшувати стипендії – нового бюджетного року. Також ми будемо спрощувати умови вступу в українські вищі навчальні заклади, урядовці пропрацюють зокрема й зимову вступну кампанію. А також ми будемо змінювати правила перетину кордону таким чином, щоб це було можливо і для хлопців 18–22. Щоб більше людей ішли на навчання тут, і щоб молодим українцям, які з різних причин за кордоном, було легше зберігати зв'язки з Україною. Дякую всім, хто з нами, хто з нашою державою! Дякую кожному, хто воює заради України, хто працює заради України, заради держави й людей, та кожному, хто нам допомагає.
Слава Україні!
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!