Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 14 серпня 2025 року.

Завершилася 1268 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Україна 14 серпня під час чергового етапу обміну полоненими повернула додому 33 захисників та 51 цивільного. Вдалося визволити цивільних та військових українців, яких затримали на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засудили на тривалі терміни ув’язнення — від 10 до 18 років. Серед звільнених — заручник Богдан Ковальчук, якого окупанти схопили ще у 2016 році, коли хлопцю було 17 років. Також додому повернувся старший мічман, колишній командир знищеного окупантами мінного тральщика "Генічеськ" Олександр Бойчук, який намагався врятувати цей корабель під час анексії Криму у 2014 році. Його полонили у 2022 році в Маріуполі. Також Україна повернула трьох лікарів — Ігоря Кірʼяненка, Ігоря Назаренка та Юрія Шаповалова. Вони пробули у російському полоні 7-8 років.

- Українські безпілотники в ніч проти 14 серпня уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка" у Волгоградській області рф. Цей НПЗ — найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі рф. Там щорічно переробляють понад 15 млн тонн нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки.

- російська армія, ймовірно, втратила винищувач Су-30СМ. Уламки літака знайшли в Чорному морі, зазначили у ВМС ЗСУ. Там розповіли, що розвідка ВМС отримала радіоперехоплення від окупантів про втрату зв’язку з російським винищувачем, який виконував завдання на південний схід від острова Зміїний.

- У місті Дружківка, що на Донеччині, розпочнуть обов'язкову евакуацію родин із дітьми у примусовий спосіб.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На даний час загалом відбулося 105 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала 60 авіаційних ударів скинувши 110 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1673 дрони-камікадзе та здійснили 3692 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три боєзіткнення з російськими загарбниками. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб, здійснив 233 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог один раз атакував на Південно-Слобожанському напрямку, поблизу Глибокого.

П’ять разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 14 російських атак у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Мирне, Шандриголове, Колодязі, Карпівка. Ще два боєзіткнення триває до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Григорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та в напрямку Серебрянки.

На даний час на Краматорському напрямку наші захисники зупиняють ворожий штурм в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку наші війська сьогодні відбивали шість ворожих атак в районах Торецька, Олександра-Калинового та в напрямку Плещіївки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 43 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне та Новоукраїнка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 42 атаки, один бій триває до цього часу. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 96 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, п’ять мотозасобів, одну гармату, сім БпЛА, два укриття. Також українські захисники уразили одну самохідну артилерійську установку, одну гармату, три одиниці автомобільної техніки та 12 укриттів для особового складу.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці вже відбили 14 ворожих атак поблизу населених пунктів Толстой, Олександроград, Маліївка, Зелене Поле, Воскресенка, Темирівка, Новодарівка та в напрямку Філії, Запорізького, Комишувахи. Ще п’ять боєзіткнень досі тривають.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Новоданилівці.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив шість невдалих спроб просунутися вперед до позицій українських підрозділів. Авіаудару зазнало Львове.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Хороша розмова з Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Звісно, говорили про ситуацію в дипломатії. Поінформував про нещодавні контакти з партнерами. Наголосив, що наша позиція абсолютно чітка: Україні потрібні чесний мир і надійні гарантії безпеки. Хав’єр готовий докласти особистих зусиль. Дякую!

Обговорили економічні успіхи Аргентини, передусім дерегуляцію та подолання інфляції. Привітав Хав’єра із цими важливими результатами. Україна зацікавлена у вивченні такого досвіду. Обговорили відповідну можливість.

Зараз відносини між нашими країнами виходять на справді високий рівень. Ми детально про це поговорили. Технології, економіка, аграрна промисловість – багато є сфер для потенційної співпраці. Домовилися також відновити формат політичних консультацій між міністерствами закордонних справ наших країн. Команди активно працюватимуть, щоб вони відбулися вже найближчим часом.

Також подякував Хавʼєру за участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Будемо працювати разом з усіма партнерами, щоб усі українські дітки якнайшвидше повернулися додому.

Узгодили наші наступні контакти. Буду радий бачити Хавʼєра в Україні".

Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!