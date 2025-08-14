До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 13 серпня 2025 року.
14 серпня 2025, 01:00
Завершилася 1267 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА
ГОЛОВНІ НОВИНИ
🔸 Зеленський та європейські лідери поговорили з Трампом. Після цього канцлер Німеччини заявив, що Україна готова обговорювати територіальні питання, але не піде на юридичне визнання окупації.
🔸 Трамп пригрозив путіну "серйозними наслідками", якщо той не захоче зупиняти війну. Про це він сказав під час брифінгу з журналістами. Главу Білого дому також запитали, чи вірить він, що зможе переконати путіна припинити обстрілювати цивільне населення в Україні, на що він відповів, що ні, зазначивши, що вже запитував про це раніше, але цього не сталося.
🔸 Зеленський, Трамп і путін можуть зустрітися вже наприкінці наступного тижня — пише CBS News із посиланням на два джерела.
🔸 У МЗС рф відкинули ідею обміняти Запорізьку та Херсонську області на Донеччину.
🔸 російські диверсанти проникли у населені пункти на Покровському напрямку, користуючись особливостями місцевого ландшафту. Їх знищують — заявили у Генштабі.
🔸 Антикорупціонеру й військовослужбовцю Віталію Шабуніну вручили оновлену підозру. Однак кваліфікація злочину залишилася без змін, повідомили в ДБР.
🔸 В Україні запустили мультирахунок "Дія.Картка", на який можна отримувати державні виплати та зберігати особисті кошти.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ.
На даний час загалом відбулося 118 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 58 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 84 керованих бомби. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1674 дрони-камікадзе та здійснили 3820 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 19 керованих бомб, здійснив 277 обстрілів, зокрема 12 — із реактивних систем залпового вогню.
Сьогодні ворог двічі атакував на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська та Фиголівки.
Тричі агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп'янському напрямку поблизу Голубівки.
На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили шість російських атак у районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб, Колодязі та Торське. Один бій триває до цього часу.
На Сіверському напрямку українські воїни відбили 11 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Григорівки, Новоселівки та Переїзного, одна атака досі триває.
На даний час на Краматорському напрямку наші захисники зупинили два ворожі штурми. Ворог атакував у бік Ступочок та Предтечиного.
На Торецькому напрямку досі продовжується боєзіткнення. Наші війська за сьогодні відбили шість ворожих атак в районах Щербинівки, Яблунівки та Русиного Яру.
На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 40 атак, бої не вщухають до цього часу.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку окупанти втратили 192 особи убитими та пораненими. Наші воїни знищили танк, п'ять одиниць автомобільної техніки, 18 БпЛА та антену БпЛА. Також українські захисники уразили танк, дві гармати та дев'ять укриттів для особового складу.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили дев'ять ворожих атак поблизу населених пунктів Маліївка, Товсте, Шевченко та Олександроград. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.
На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну спробу просуватись вперед поблизу Малинівки, був зупинений українськими підрозділами.
На Оріхівському напрямку на даний час противник наступальних дій не проводив.
На Придніпровському напрямку агресор здійснив чотири невдалі спроби просунутися вперед до позицій українських підрозділів.
Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Шосте засідання коаліції охочих. Разом із партнерами підтримали зусилля Президента США Дональда Трампа заради закінчення війни, припинення вбивств і досягнення справедливого й тривалого миру. Вдячний партнерам за спільну позицію: шлях до миру не може бути визначений без України, а переговори можуть принести результат лише тоді, коли будуть відбуватися в умовах припинення вогню.
Також подякував за активну підтримку нашої держави, доки Росія не погодиться на припинення вогню, та закликав партнерів фінансувати українське виробництво дронів, щоб збільшувати спроможності нашої країни захищати себе, і приєднуватися до нового натовського інструменту PURL щодо закупівлі американської зброї.
У межах засідання узгодили наступні кроки та домовилися й надалі працювати в тісному контакті між Україною, усією Європою та США. Дякую всім, хто докладає зусиль задля справедливого завершення цієї війни".
Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!