Завершилася 1267 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Зеленський та європейські лідери поговорили з Трампом. Після цього канцлер Німеччини заявив, що Україна готова обговорювати територіальні питання, але не піде на юридичне визнання окупації.

🔸 Трамп пригрозив путіну "серйозними наслідками", якщо той не захоче зупиняти війну. Про це він сказав під час брифінгу з журналістами. Главу Білого дому також запитали, чи вірить він, що зможе переконати путіна припинити обстрілювати цивільне населення в Україні, на що він відповів, що ні, зазначивши, що вже запитував про це раніше, але цього не сталося.

🔸 Зеленський, Трамп і путін можуть зустрітися вже наприкінці наступного тижня — пише CBS News із посиланням на два джерела.

🔸 У МЗС рф відкинули ідею обміняти Запорізьку та Херсонську області на Донеччину.

🔸 російські диверсанти проникли у населені пункти на Покровському напрямку, користуючись особливостями місцевого ландшафту. Їх знищують — заявили у Генштабі.

🔸 Антикорупціонеру й військовослужбовцю Віталію Шабуніну вручили оновлену підозру. Однак кваліфікація злочину залишилася без змін, повідомили в ДБР.

🔸 В Україні запустили мультирахунок "Дія.Картка", на який можна отримувати державні виплати та зберігати особисті кошти.