20-річний ексгравець Вереса приєднався до новачка УПЛ у статусі вільного агента.

Кудрівка офіційно оголосила про підписання 20-річного голкіпера Михайла Кулика, який перейшов у статусі вільного агента. Про це повідомила пресслужба клубу.

Контракт із молодим воротарем укладено до 30 червня 2026 року. У новій команді він виступатиме під 73-м номером.

Кулик провів останні сезони у структурі Вереса, здебільшого граючи за юнацьку команду. Також він неодноразово потрапляв у заявку основи на матчі УПЛ, однак жодного разу не з’являвся на полі.

Після двох турів української Прем’єр-ліги команда має в активі 3 очки та займає 10-ту позицію в таблиці. Уже завтра, 17 серпня, Кудрівка проведе матч 3-го туру проти Полтави. Стартовий свисток — о 13:00.