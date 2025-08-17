Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та донецький Шахтар.

Рівненський Верес та донецький Шахтар зіграють у третьому турі української Прем'єр-ліги на рівненському Авангарді.

Олег Шандрук, після поразки від СК Полтава (0:1), використав із перших хвилин Кожухаря в рамці воріт, тоді як Ціпот гратиме в трійці центральних захисників, а Кльоц розташується в центрі поля. Воллі долучиться до пари нападників.

Арда Туран, на тлі поразки від грецького Панатінаїкоса, залучив до стартового складу Коноплю на правому фланзі оборони, тоді як Судаков повернеться до центру поля, а Педріньйо да Сілва зіграє "хибну дев'ятку".

Верес: Кожухар — Стамуліс, Гончаренко, Ціпот, Вовченко, Сміян — Кльоц, Харатін, Бойко — Ндукве, Воллі.

Запасні: Горох, Протасевич, Чечер, Яхонтов, Куція, Кучеров, Годя, Шарай, Матківський, Пушкуца, Стень, Стефанюк.



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Очеретько, Судаков — Аліссон, Педріньйо да Сілва, Невертон.

Запасні: Фесюн, Твардовський, Марлон Сантос, Азарові, Вінісіус, Грам, Еліас, Глущенко, Цуканов, Лукас, Фарина.



Гра Верес — Шахтар почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.