Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 30 серпня 2025 року.

У четвертому турі чемпіонату України-2025/26 у Кривому Розі місцевий Кривбас упорався з київською Оболонню.

На дубль у виконанні Єгора Твердохліба в другому таймі матчу на стадіоні Гірник колектив Олександра Антоненка відповів результативним ударом Дениса Теслюка. Для команди Патріка ван Леувена це четверта поспіль перемога в усіх турнірах.

Кривбас у неділю, 14 вересня, прийматиме житомирське Полісся, тоді як Оболонь днем раніше — київське Динамо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Оболонь у рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кривбас — Оболонь 2:1

Голи: Твердохліб, 59, 70 (пен.) — Теслюк, 87



Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Боржес — Задерака, Араухо, Твердохліб (Бекавац, 84) — Лін (Я. Шевченко, 83), Парако (Каменський, 65), Мендоза.



Оболонь: Федорівський — Суханов (Є. Пасіч, 46), Семенов, Курко, Дубко, Є. Шевченко — Слободян, Чех (Кулаковський, 77), Черненко (Є. Прокопенко, 60) — Нестеренко (Чорний, 72), Устименко (Теслюк, 60).



Попередження: Конате, Твердохліб, Араухо — Чех