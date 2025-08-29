Ліга конференцій

Команда Олександра Шовковського розпочне свій шлях на початку жовтня.

Сьогодні, 29 серпня, у Монако пройшло жеребкування основного етапу Ліги конференцій-2025/26, за підсумками якого своїх суперників дізналося київське Динамо.

Нагадаємо, команда Олександра Шовковського розпочала свій єврокубковий шлях із кваліфікації Ліги чемпіонів, після чого вибила у відбір Ліги Європи, звідки вилетіла в основний етап третього за значимістю єврокубка.

За підсумками жеребкування суперниками Динамо стали Фіорентина, Крістал Пелес, Зрінські, Омонія, Ноа та Самсунспор.

Нагадаємо, свої матчі "біло-сині" проведуть 2 та 23 жовтня, 6 та 27 листопада, а також 11 та 18 грудня.

Додамо, що напередодні пройшло жеребкування основного етапу Ліги Європи.