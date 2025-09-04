Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua обирає ідеальний склад національної команди.

Національна збірна України розпочинає свій шлях до чемпіонату світу-2026, який улітку наступного року відбуватиметься на теренах США, Мексики та Канади. І потрапляння на цей турнір є безперечно важливим завданням для "синьо-жовтих", оскільки мине рівно 20 років відтоді, коли наша країна востаннє брала участь у змаганні подібного рівня.

Тоді нинішній головний тренер збірної Сергій Ребров, а також нинішній очільник УАФ Андрій Шевченко, самі були футболістами команди Олега Блохіна й подарували країні такі емоції, про які вболівальники із стажем згадують і досі. Але водночас устигло підрости ціле покоління українців, які фізично не могли побачити події того турніру в Німеччині, і для них наша головна країна — суто невдаха кваліфікаційних раундів. Це треба терміново змінювати!

Шлях розпочинаємо з, напевно, однієї з найсильніших збірних світу в XXI столітті. Франція завітає до польського міста Вроцлав, де ми будемо номінальними господарями й очікуватимемо на підтримку діаспори закордоном. Суперник при цьому надзвичайно серйозний та явний фаворит групи, і підходимо ми до матчу проти команди Дідьє Дешама з багатьма кадровими проблемами. Якими саме? Зараз і розберемо.

Отже, напередодні важливої зустрічі з Францією ми традиційно пропонуємо вам пофантазувати та обрати майбутній стартовий склад збірної України і звірити ваш варіант із вибором редакції Football.ua.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Воротарі: Георгій Бущан (Аль-Шабаб, Саудівська Аравія), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен Париж, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі — Шахтар Донецьк), Тарас Михавко (Динамо Київ), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Владислав Дубінчак (Динамо Київ).

Півзахисники: Олександр Зінченко (Ноттінгем Форест, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Калюжний (Металіст 1925 Харків), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва — Динамо Київ), Олег Очеретько, Артем Бондаренко (обидва — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся Житомир), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Георгій Судаков (Бенфіка Лісабон, Португалія), Олександр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Туреччина).

Нападники: Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція), Артем Довбик (Рома Рим, Італія), Владислав Ванат (Жирона, Іспанія).

Ми вже бачили раніше, як тренерській штаб Сергія Реброва проти суперників відверто вищого за нас рівня, яким є Франція в будь-якій сполуці своїх футболістів, безумовно, використовував навіть схеми з п’ятьма захисниками. Це не завжди спрацьовувало, але є передчуття, що з нашим доволі обмеженим кадровим ресурсом цього разу теж можна буде побачити подібний варіант.

ВОРОТАР

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін вибув із нашого вересневого табору через травму, тому вибір голкіпера на прийдешні дві зустрічі виглядає аж надто очевидним. Анатолій Трубін — "єврокубковий" страж воріт лісабонської Бенфіки в цьому сезоні, гратиме в основному раунді Ліги чемпіонів УЄФА в майбутньому, стабільно рятує команду від пропущених голів. Тож, сподіваємо, і збірну рятуватиме.

Вибір Football.ua: Анатолій Трубін

ПРАВИЙ ЗАХИСНИК

Настільки великий вибір на цю позицію в Сергія Реброва, що з профільних правих оборонців у заявці присутній аж один Юхим Конопля. Він і гратиме з перших хвилин. А от наскільки вистачить гравця Шахтаря, який кожен матч клубу завершує з льодом на м’язах — це вже інше питання.

Вибір Football.ua: Юхим Конопля

ЦЕНТРАЛЬНІ ЗАХИСНИКИ

Тут буде чи не найбільша інтрига від нашого стартового складу загалом. Опцій насправді всього дві — граємо в два центральних, або в три центральних захисники. А от додаткових опцій від цього вже може бути й більше. Гратимемо проти Франції, а отже більшу частину матчу сидітимемо біля власних воріт — і нічого дивного чи, тим паче, ганебного в цьому немає. А от якщо зможемо зіграти "на нуль" навпроти назви суперників на табло, то це вже буде значний успіх. Здається, трійкою це має бути робити дещо легше. І один із гравців у будь-якому випадку 100% відомий — він тепер добре знайомий із французьким футболом.

Вибір Football.ua: Валерій Бондар, Ілля Забарний, Микола Матвієнко.

ЛІВИЙ ЗАХИСНИК

Багато поганих новин було щодо кадрового потенціалу нашої команди останнім часом, але одна з найгірших — це травма Віталія Миколенка, яка насправді й не нова, а просто недолікована в клубі до кінця. Евертон використовував гравця в останніх двох матчах, а потім відправив його до збірної й, о, диво, у нього виявляється досі є пошкодження. А отже довелось викликати Владислава Дубінчака в терміновому порядку, бо насправді вибору в нас не так уже й багато й на цьому фланзі. Більше, аніж на правому, звісно, але й тут основну конкуренцію задає той самий Богдан Михайліченко.

Вибір Football.ua: Владислав Дубінчак

ПРАВИЙ ПІВЗАХИСНИК

Один із головних болів нашого тренерського штабу після завершення міжнародних виступів Андрієм Ярмоленком. Бо всі бажання зводяться до бачення Віктора Циганкова на цій позиції, але спочатку треба дочекатись моменту, коли гравець Жирони приїде до табору без сумнівів щодо травми, а же потім щось планувати стосовного нього. Є передчуття, що там повториться сценарій, як було з Миколенком. А отже вибір у нас, як і завжди довкола цього матчу, куций до неймовірного. Можна кинути до бою дебютанта Назара Волошина, але чи зловить він кураж у грі проти Франції — упевненості немає.

Вибір Football.ua: Олексій Гуцуляк.

ЦЕНТРАЛЬНІ ПІВЗАХИСНИКИ

У центрі поля в нас хоча б можливі якісь варіанти. Є новачок Ноттінгем Форест Олександр Зінченко, досвід якого в національній збірній значний, а от на клубному рівні — хто взагалі пам’ятає, коли був той досвід у офіційній грі? Є також два представники донецького Шахтаря, Очеретько та Бондаренко, які й без того відбігали 10 матчів за серпень, тож наче й перебувають у ігровому тонусі, але й Сергій Ребров не з тих, хто ризикує дебютантами.

Є й Микола Шапаренко, який отримав стосовно своєї ігрової форми чимало критики останнім часом, але все одно хоче боротись за місце в старті. А є ті, хто вже основні в своїй команді й грають на рівні англійської Прем’єр-ліги. Єгор Ярмолюк. Коли, як не в такому матчі, де треба буде постійно створювати тиск саме на центральну ланку суперників? І Супер-Іван, куди ж без візитівки цієї команди Реброва. Калюжний ще й почав розігруватись у Металісті 1925 після обережного старту сезону.

Вибір Football.ua: Єгор Ярмолюк та Іван Калюжний.

ЛІВИЙ ПІВЗАХИСНИК

Чимало можна кепкувати із ситуації з Михайлом Мудриком (та чи варто?), але відтоді, як надійшла новина щодо його дискваліфікації, то нам просто нікого використовувати на тій позиції. Цього разу в заявці присутній Олександр Назаренко в ролі "чистого" гравця цієї позиції, а також кілька "гібридів": Судаков, Зубков, Гуцуляк, Волошин, які можуть там зіграти за потреби, але якість буде під питанням. Однак і Назаренко зараз не той Назаренко, яким був на початку минулого сезону, тож одному з "гібридів" доведеться знову страждати.

Вибір Football.ua: Георгій Судаков

ФОРВАРД

Із форвардами в нас теж історія насправді не надто оптимістична. Артем Довбик начебто й потрібен Гасперіні, про що каже сам тренер, а наче й ні, бо банально не використовується в стартовому складі від початку сезону. У Яремчука та сама проблема — там узагалі керівництво клубу відверто "плавить" футболіста, але трансферних пропозицій обмаль. І серед цієї трійки тим, хто хоча б грав у футбол стабільно за останній час, є Владислав Ванат, трансфер якого до Жирони був однією з великих подій у нашому футболі зовсім нещодавно. І тут уже питання до Реброва — яким він хоче бачити наш футбол у прийдешній грі. Чи дамо шанс Довбику присоромити "старика Гаспа"?

Вибір Football.ua: Артем Довбик

КОМАНДА НА МАТЧ ІЗ ФРАНЦІЄЮ ВІД FOOTBALL.UA

На збірну України очікує дуже важкий іспит за дуже скрутних кадрових обставин. Але це буде лише перший матч у циклі, тож головним завданням для команди Реброва буде не стільки витратити всі сили заради уявної фантастичної та сенсаційної перемоги над Францією, скільки зробити так, щоб ми завершили цю гру з тим результатом, із яким можна буде потім у останньому турі на щось претендувати в плані безпосереднього потрапляння на мундіаль. А от чотири матчі після цього для нас мають бути головним пріоритетом на цю осінь.

Вперед до перемоги! Слава Україні!