Україна

Команда Володимира Самборського здобула впевнену перемогу 6:1 і готується до поєдинку проти господарів змагань.

Юнацька збірна України U-18 (футболісти не старші 2008 року народження) розпочала міжнародний турнір у Швеції з переконливої перемоги над Норвегією з рахунком 6:1. Команда Володимира Самборського показала результативний футбол і впевнено контролювала гру після пропущеного гола на початку зустрічі.

Норвежці відкрили рахунок вже на п'ятій хвилині завдяки точному удару Давіда де Орнеласа, але українці швидко відновили паритет. На 13-й хвилині Олександр Середа увірвався до штрафного майданчика суперників і пробив у дальній кут — 1:1. На 29-й хвилині Ілля Кут’я чудовим пасом вивів Дмитра Зудіна сам на сам із воротарем, і форвард вивів Україну вперед — 2:1.

Після перерви українці значно додали в атаці. Уже на 47-й хвилині Артем Зубрій замкнув передачу Середи, зробивши рахунок 3:1. На 89-й хвилині Дмитро Зудін оформив дубль, а за дві хвилини до нього приєднався Зубрій, який також забив свій другий гол у матчі. У компенсований час остаточний результат встановив Захарій Захарків — 6:1.

Наступний поєдинок на турнірі українці проведуть 6 вересня проти Швеції. Початок гри — о 17:00.

Україна U-18 — Норвегія U-18 — 6:1

Голи: Середа, 13, Зудін, 29, 89, Зубрій, 47, 90+1, Захарків, 90+4 — Де Орнелас, 5.