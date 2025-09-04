Інше

19-річний футболіст київського Динамо відправився в оренду до Лехії Гданськ, яка після тривалих бюрократичних проблем нарешті змогла його зареєструвати.

Правий вінгер київського Динамо Кирило Пашко продовжить кар'єру в чемпіонаті Польщі, де виступатиме на правах оренди за Лехію Гданськ. Сторони досягли домовленості ще в липні, однак перехід затягнувся через низку організаційних труднощів.

Після завершення минулого сезону Лехія зіткнулася з трансферним баном, накладеним Польською федерацією футболу, і перед кожною новою угодою клубу доводилося отримувати спеціальний дозвіл на реєстрацію гравців. Згодом виникла ще одна проблема — Пашко не міг виступати за команду через відсутність дозволу на роботу. Лише 2 вересня Лехія змогла офіційно оформити українця, хоча команда вже провела сім турів у чемпіонаті.

Минулого сезону Пашко зіграв чотири матчі за Динамо U-19 у чемпіонаті України та один поєдинок у Юнацькій лізі УЄФА, проте результативними діями не відзначився. Раніше він також виступав за Динамо U-19 і Зорю U-17.

У складі Лехії вже виступають кілька українських футболістів: голкіпер Богдан Сарнавський, захисник Максим Дячук (оренда з Динамо), півзахисники Іван Желізко та Антон Царенко, а також форвард Богдан В’юнник.