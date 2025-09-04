Нападник отримав травму у клубі та не допоможе національній команді у поєдинках проти Франції та Азербайджану.
Сергій Ребров, Getty Images
04 вересня 2025, 20:21
У таборі збірної України відбулася чергова вимушена заміна. Головний тренер національної команди Сергій Ребров на передматчевій пресконференції повідомив, що форвард Олімпіакоса Роман Яремчук не зможе взяти участь у найближчих поєдинках.
"На жаль, так, Роман отримав травму у матчі за свою команду. Він був дуже засмучений. Ми отримали знімки його травми і дали йому відпочити", — зазначив Ребров.
Форвард пропустить обидва вересневі матчі збірної України — проти Франції та Азербайджану у рамках відбору на чемпіонат світу-2026.
Допоможи Реброву обрати склад збірної України на матч проти Франції
Українці зустрінуться з французами в польському Вроцлаві завтра, 5 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом. Для обох збірних цей матч стане першим у рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026.
Збірна знову на полі! Обирай Лева Матчу разом із брендом "Львівське" – голосуй за найкращого гравця під час гри на сайті .