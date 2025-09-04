Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Нападник отримав травму у клубі та не допоможе національній команді у поєдинках проти Франції та Азербайджану.

У таборі збірної України відбулася чергова вимушена заміна. Головний тренер національної команди Сергій Ребров на передматчевій пресконференції повідомив, що форвард Олімпіакоса Роман Яремчук не зможе взяти участь у найближчих поєдинках.

"На жаль, так, Роман отримав травму у матчі за свою команду. Він був дуже засмучений. Ми отримали знімки його травми і дали йому відпочити", — зазначив Ребров.

Форвард пропустить обидва вересневі матчі збірної України — проти Франції та Азербайджану у рамках відбору на чемпіонат світу-2026.

Українці зустрінуться з французами в польському Вроцлаві завтра, 5 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом. Для обох збірних цей матч стане першим у рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026.

