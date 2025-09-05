Україна

Віримо румуну?

Новачок київського Динамо Владіслав Бленуце висловився про своє ставлення щодо агресії росії проти України. Цитує румунського нападника офіційний YouTube-канал киян.

"Я підтримую думку вболівальників Динамо щодо війни. росія є агресором, і посягає на чуже. Це дуже сумно. Україна захищаючи свої землі та своїх громадян втрачає багато людей на цій несправедливій війні.

Проросійські репости? Це точно непроста ситуація для мене, тому що її можна інтерпретувати неправильно. Я хочу заявити, що не підтримую росію, і я точно ніколи не говорив нічого поганого про Україну. Це моя помилка, що я репостів ці дописи. Я не знав цих людей та не надавав значення їх ролі у російській пропаганді. Для мене вони були "ноунеймами". Коли мені пояснили хто вони, я усвідомив свою помилку.

Я абсолютно проєвропейська та проукраїнська людина.

Взаємодія з вболівальниками? Я продемонструю свою щиру підтримку. Якщо хтось матиме до мене питання — я відкритий до спілкування. Готовий зустрітися з кожним вболівальником Динамо та все пояснити.

Я не підтримую росію, я повністю на боці України", — заявив Бленуце.

Раніше повідомлялося, що Бленуце опинився в центрі скандалу через проросійські репости.