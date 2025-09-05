Україна

Фанати обурені минулими вподобаннями румунського форварда.

Ультрас київського Динамо різко висловилися щодо присутності у команді 23‑річного румунського форварда Владіслава Бленуце після появи у його соцмережах проросійського контенту. Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі Fan-руху WBC | Ультрас Динамо.

Фанати розмістили відео, в якому фото Бленуце використовується як мішень для стрільби, додавши:

"Ваші вибачення до одного місця, цьому чорту в Києві життя не буде".

Нагадаємо, київський клуб підписав Бленуце з Університаті Крайова на п’ятирічний контракт до літа 2030 року, щоб закрити позицію, звільнену після трансферу Владислава Ваната.

Ситуація загострилася після того, як у TikTok з'явилися репости зі сторінок Бленуце — з пропагандистом Володимиром Соловйовим та кадрами з серіалу "Бригада". Також дружина гравця ділилася контентом, який викликав сумніви.

Клуб оперативно відреагував: Бленуце визнав помилки, підтвердив проукраїнську позицію й заявив, що пишається тим, що гратиме у Динамо. У найближчому відеозверненні він має надати додаткові пояснення.